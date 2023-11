Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu a urmarit relația lui Marius Elisei cu Oana Roman, care de la inceputul lunii septembrie s-au desparțit definitiv. Prezentatorul de la „Xtra Night Show” a spus și de ce il apreciaza pe Marius Elisei, care deja are o noua relație dupa desparțirea de vedeta. In septembrie, Marius Elisei…

- Dupa ce Oana Roman a marturisit pe contul ei personal de Instagram motivul pentru care nu iși poate șterge numele fostului ei soț de pe platforma, acum Marius Elisei a fost cel care a reacționat și a marturisit ca nu-l intereseaza deloc ce posteaza fosta partenera. Catalin Cazacu este cel care și-a…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Valerie Lungu a spus adevarul despre nunta și sarcina. Influencerița a facut marturisiri despre acest subiect important din viața ei. Iata ce a declarat vedeta pentru emisiune!

- Moment ce i-a lasat pe telespectatori fara cuvinte in timpul ediției de luni, 25 septembrie 2023, a matinalului de la Antena 1. Razvan Simion a interceptat un mesaj ciudat din regie, la Neatza. Prezentatorul a spus, in direct, ce s-a auzit din culisele emisiunii. Moment inedit, in direct, la Neatza…

- Campania de vaccinare antigripala inca nu a inceput in cabinetele medicilor de familie, in schimb a fost publicata lista categoriilor de pacienți care vor beneficia de compensarea prețului vaccinurilor. Sunt doua niveluri de compensare și mai multe vaccinuri la care pacienții vor avea acces.

- In urma cu trei zile, Alin Oprea și Medana s-au casatorit religios. Dupa ceremonia emoționanta, cei doi, alaturi de invitați, au petrecut la un restaurant de lux din Otopeni. Printre cei care au fost la nunta se numara și Daniela Gyorfi, cea care spune ca nu a mai cantat la eveniment.

- In exclusivitate la Xtra Night Show, Maria Constantin și Robert Stoica au vorbit despre nunta. Cantareața de muzica populara a explicat de ce nu a respectat tradiții la marele eveniment din viața ei. Iata ce declarații au facut cei doi soți!

- Razvan Simion a implinit 43 de ani pe data de 8 august 2023 și de atunci, traiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața sa. Matinalul a primit un cadou inedit de la cei dragi și se bucura din plin de timpul petrecut cu logodnica sa, Daliana Raducan.