Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam s-a numarat printre cei care a fost prezent la petrecerea organizata de Luis Gabriel, cu ocazia zilei lui de naștere și cel care a intreținut atmosfera. Artistul a implinit, in urma cu doua zile, 24 de ani și a avut alaturi nume importante din lumea muzicii.

- Luis Gabriel și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de familie și prietenii apropiați. Artistul a implinit 24 de ani, așa ca, in urma cu o seara, nume importante au fost prezenți la petrecere, printre care și Florin Salam.

- Nu doar pentru Florin Salam credința este pe primul loc, ci și pentru soția lui. Pentru Roxana Dobre, relația cu Dumnezeu este prioritara și știe ca se exprima prin gesturi, nu și aspect. Spunem asta pentru ca ținuta purtata de partenera manelistului la biserica a atras toate privirile. Iata cum a fost…

- Florin Salam iși sarbatorește ziua de naștere astazi, pe 1 octombrie. Ce mesaj i-a transmis fiica sa cea mare, Betty Salam, la implinirea celor 44 de ani. De asemenea, tot astazi este nascut și fiul artistei, Matthias.

- In luna iulie a acestui an, un scandal monstru a luat amploare in randul maneliștilor. Dan Bursuc și Florin Salam și-au aruncat cuvinte grele in mediul online. Atunci, totul a pornit de la cateva afirmații facute de "Regele manelelor" ce l-au deranjat pe impresar, simțindu-se jignit. De acolo a mai…

- Adriana Bahmuțeanu afirma cu cei doi copii au trecut prin tratamente dure in ultimii ani. Silviu Prigoana i-ar fi batut, iar acum, mezinul familiei urmeaza sa depuna o plangere impotriva lui.

- Betty Salam a facut primele declarații dupa ce s-a speculat ca ar avea probleme in casnicie. Fiica lui Florin Salam a spus adevarul despre casnicia cu soțul ei, Catalin Vișanescu și a marturisit ca tatal copilului ei este mai gelos decat ea, deși in trecut, ea era cea geloasa.

- Betty, fiica cea mare a lui Florin Salam, este casatorita de ceva timp cu Catalin Vișanescu și impreuna au un baiețel. Artista a facut primele declarații dupa ce s-a spus ca divorțeaza de tatal fiului ei.In urma cu mai bine de 5 ani, Betty Stoian s-a casatorit civil cu Catalin Vișanescu. Casatoria a…