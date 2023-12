Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de seara trecuta, Romica și Catalin Țociu au fost eliminați. Cei doi au parasit competiția inainte de marea finala, care va avea loc pe 27 decembrie, de la 20.30. Celelalte echipe au avut doar cuvinte de lauda la adresa lor, spunand ca au fost un exemplu de curaj și determinare.

- Finala America Express se apropie, iar trei echipe s-au calificat pentru a caștiga premiul cel mare. Romica și Catalin Țociu au parasit competiția și au avut parte de cuvinte frumoase, spuse din suflet, din parte coechipierilor.

- La America Express a avut loc ultimul joc de imunitate din Ecuador. Echipa care a caștigat a avut cazare asigurata alaturi de Romica și Catalin Țociu și au biletul asigurat pentru ultima etapa a competiției, Argentina.

- Sensy traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei, dar și cea mai dificila. Influencerița a devenit de curand mama pentru prima data. Aceasta ne-a dezvaluit cum s-a schimbat soțul dupa ce ea a adus pe lume un copil, dar și care motivul pentru care ar baga divorț.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. Dupa ce imunitatea a fost caștigata de Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, echipele au pornit intr-o noua misiune. Pe Drumul Soarelui, la America Express, a urmat cursa pentru calificarea la al doilea joc de amuleta. In cursa,…

- Competiția America Express i-a adus pe cei doi in mijlocul unor momente grele, aproape de posibile tragedii. De acasa, momentele au fost urmarite de parinții lor, care au stat cu sufletul la gura la fiecare ediție pe care au urmarit-o pana acum. Iata cum au reacționat!

- Romica Țociu și fiul sau, Catalin fac o echipa puternica la America Express și reușesc sa treaca cu brio numeroasele probe pe care le primesc. Actorul a recunoscut și care a fost cel mai greu lucru in competiție, iar acest lucru se datoreaza varstei sale.

- Oana Monea a participat pentru a doua oara in rolul de ispita la Insula Iubirii, iar viața ei s-a schimbat radical. Nu doar ca a evenit cunoscuta in toata țara, dar și-a facut și o mulțime de fani in mediul online. In general, persoanele publice primesc atat aprecierea fanilor, cat și mesaje jignitoare.…