- Ionuț Rusu și George Tanase au fost eliminați de la America Express, in ediția de seara trecuta. Cei doi spun ca a fost o mare provocare sa participe la emisiune și ca, deși au existat momente dificile, amandoi și-ar fi dorit sa mai ramana in competiție.

- Jean Gavril și fratele sau, Dinu, au participat in sezonul trecut de la America Express. Cei doi spun ca exista cateva diferențe intre experiența de pe Drumul Aurului, parcurs de ei, și cea de pe Drumul Soarelui, unde au aparut mai multe situații dificile, prin care au trecut atat concurenții, cat și…

- Antoaneta Galeș, in varsta de 52 de ani, și fiica ei, Ada, participa impreuna la America Express 2023, unde dau tot ce pot pe traseu, pentru a ajunge in marea finala. Cele doua vor face echipa pe Drumul Soarelui, impreuna cu alte opt echipe.Antoneta Galeș are 52 de ani și este din Brașov. Este scriitoare…

- Romica Țociu și fiul sau, Catalin fac o echipa puternica la America Express și reușesc sa treaca cu brio numeroasele probe pe care le primesc. Actorul a recunoscut și care a fost cel mai greu lucru in competiție, iar acest lucru se datoreaza varstei sale.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, cea cu numarul 6 din data de 28 octombrie 2023, concurenții au trecut prin mai multe stari. Ada Galeș a izbucnit in lacrimi in timp ce a facut confesiuni dureroase despre cea care i-a dat viața. Concurenta nu și-a putut stapani…

- Din 21 octombrie incepe o noua aventura ”America Express”, iar actrița Ada Galeș a raspuns ”Da” provocarii ”America Express: Drumul Soarelui”, participand alaturi de mama ei in competiție. In exclusivitate pentru Playtech Știri, concurenta America Express ne-a povestit cum a fost sa faca echipa cu mama…

- Ada Galeș și mama sa, Antoneta Galeș, au spus ”DA” provocarii America Express: Drumul Soarelui. Descopera cine sunt cele doua concurente ale sezonului 6, cu ce se ocupa, ce studii au și alte detalii despre viața lor.

- In episodul 7 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui actrița Ada Galeș și mama ei, Antoneta Galeș, au vorbit despre greutațile intampinate in cel mai dur reality-show din Romania, dar și despre aspirațiile lor.