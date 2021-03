Stiri pe aceeasi tema

- Dupa informațiile privind mașina electrica de la Apple, o alta mare companie tehnologica pare interesata sa intre pe piața vehiculelor cu emisii zero. Xiaomi poarta discuții cu Great Wall pentru a incepe producția de mașini electrice in fabrica producatorului chinez de automobile, potrivit Reuters,…

- Xiaomi, companie chineza cunoscuta pentru smartphone-uri și pentru trotinete electrice, vrea sa lanseze propriul brand de mașini electrice și se va alia cu Great Wall, companie auto care a vândut mașini și în România, spun surse citate de Reuters. Mașina ar putea ieși pe piața în…

- Xiaomi a emis in cursul zilei un comunicat care prezenta situația la zi a celor mai importanți producatori de smartphone-uri de pe piața din Romania . Conform raportului Canalys, Samsung este numarul 1 pe piața conform datelor furnizate in Q4 2020, in timp ce topul este urmat de Apple, Huawei, Xiaomi…

- Intr-un comunicat emis de catre Xiaomi, compania a ajuns pe primul loc in topul celor mai mari producatori de smartphone-uri in Europa Centrala și de Est in ultimul trimestru din 2020, potrivit unui raport publicat de Canalys. Compania este pe a treia poziție in Europa, iar in Romania s-a poziționat…

- Electronic Arts anunța ca va prelua, cu 2,4 miliarde dolari, compania Glu Mobile cunoscuta pentru jocuri precum “Kim Kardashian: Hollywood”, “Design Home” sau “Covet Fashion”. Electronic Arts este un gigant pe partea de jocuri pentru PC, dar în segmentul smartphone…

- Ford Motor a anuntat joi majorarea investitiilor in vehicule electrice si autonome la 29 miliarde de dolari, chiar daca a raportat pierderi de 2,8 miliarde de dolari, sau 0,70 dolari pe actiune, in trimestrul patru din 2020, transmit MarketWatch, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Vanzarile…

- LG are in vedere ieșirea de pe piața smartphone-urilor in 2021, dupa ce a pierdut aproximativ 4,5 miliarde de dolari in ultimii cinci ani. Kwon Bong-seok, CEO LG a trimis zilele trecute un mesaj catre toți angajații, acesta susținand ca “va avea loc o mare schimbare” in segmentul smartphone. “De vreme…

- Google a finalizat preluarea FitBit, tranzacție in valoare de 2,1 miliarde de dolari Alphabet, firma care detine motorul de cautare online Google, a finalizat preluarea producatorului de dispozitive portabile Fitbit, au anuntat, joi, companiile, transmite Reuters. Potenţiala tranzacţie a provocat…