Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul apararii din Lituania a recomandat consumatorilor sa evite cumpararea de telefoane mobile chinezesti si a sfatuit populatia sa renunte la cele pe care le are, dupa ce un raport guvernamental a constatat ca aceste dispozitive au incorporate capabilitati de cenzura, informeaza miercuri Reuters…

- Ministrul lituanian al apararii le-a recomandat consumatorilor sa evite sa mai cumpere telefoane mobile chinezești și i-a sfatuit sa le arunce pe cele pe care le au, dupa ce guvernul a descoperit ca acestea au încorporate funcții de detectare și cenzurare a conținutului, transmite The Guardian.…

- Grupul chinez Xiaomi Corp a raportat o crestere record a veniturilor, de 64%, in trimestrul doi din 2021, in urma cresterii cotei pe piata globala a telefoanelor mobile inteligente, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Vanzarile au urcat la 87,8 miliarde de yuani (13,56 miliarde de dolari), in perioada…

- China a cerut Lituaniei sa-și retraga ambasadorul de la Beijing in urma unui scandal diplomatic generat de deschiderea unei ambasade de facto a Taiwanului la Vilnius, relateaza Reuters. China refuza sa aiba relații diplomatice cu țari care recunosc Taiwanului.

- Ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a facut sambata un apel catre migranți sa nu riște intrarea ilegala in Uniunea Europeana, avertizandu-i ca platesc 15.000 de euro doar pentru a sta intr-un cort, potrivit agenției Tass citate de Agerpres . „Pentru 15.000 de euro ajungeti in…

- Secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, i-a sfatuit joi pe cetatenii francezi sa evite Spania si Portugalia ca destinatii de vacanta in aceasta vara, din cauza riscurilor legate de varianta Delta de COVID-19, extrem de contagioasa. “Celor care nu si-au rezervat inca vacantele…

- Clement Beaune, secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, nu crede ca Spania și Portugalia sunt destinații turistice adecvate pentru cetațenii francezi in aceasta vara, in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Ministrul francez și-a sfatuit, joi, compatrioții…

- Secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, i-a sfatuit joi pe cetatenii francezi sa evite Spania si Portugalia ca destinatii de vacanta in aceasta vara, din cauza riscurilor legate de varianta Delta de COVID-19, extrem de contagioasa, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…