Xiaomi s-a apropiat foarte mult de Samsung, în topul producătorilor de smartphone-uri Piata smartphone-urilor a intrat “in recuperare” in al doilea trimestru al anului, conform Canalys, crescand 12% fata de trimestrul anterior. Samsung ramane liderul pietei, cu o cota de 19%, dupa ce a crescut cu 15%. Pare, insa, doar o chestiune de timp pana cand producatorul coreean va fi detronat de Xiaomi. Xiaomi a crescut cu 83% in T2, de departe cea mai spectaculoasa crestere din randul producatorilor de top. Compania chineza are acum 17% din piata si se apropie cu pasi mari de Samsung. Apple a crescut cu un modest 1% si si-a pastrat pozitia a treia, cu o cota de piata de 14%. In topul producatorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

