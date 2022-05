La doar o saptamana dupa ce a debutat bratara de fitness Xiaomi Band 7, aflam ca ni s-ar putea pregati inca o versiune a sa, una Pro. Xiaomi Band 7 Pro ar fi gata pentru o lansare in luna iulie, atunci cand e asteptat sa apara si Xiaomi 12 Ultra. Xiaomi a anuntat recent parteneriatul cu Leica, gigantul german care a renuntat la parteneriatul cu Huawei si a trecut in tabara Xiaomi. El se va manifesta odata cu aparitia lui Xiaomi 12 Ultra in iulie. Tot atunci apare pentru prima data o versiune Pro a bratarii de fitness Band. Noul model are toate sansele sa ramana la diagonala de 1.62 inch a lui…