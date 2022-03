Stiri pe aceeasi tema

- Agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat vineri blocarea accesului la reteaua sociala Twitter pe teritoriul Rusiei. Potrivit BBC, nici YouTube nu mai funcționeaza pentru utilizatorii din Rusia, informeaza digi24.ro.

- Postul rus de stiri controlat de stat RT a anuntat joi ca va incepe sa difuzeze pe Rumble, o platforma video asemanatoare YouTube, dupa ce companiile de tehnologie, inclusiv Meta Platforms si Twitter, au restrictionat accesul la RT in urma invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. Fii…

- Accesul la reteaua de socializare Facebook a fost limitat vineri in Rusia de organismul rus de reglementare in domeniu, care a acuzat-o ca cenzureaza mass-media ruse si ca incalca drepturile cetatenilor rusi, in contextul actualului conflict armat din Ucraina, transmite AFP. Agentia Federala pentru…

- La Bursa de la New York, actiunile Meta, compania mama a Facebook, erau in scadere, joi, cu 24% comparativ cu cotatia de miercuri seara. Aceasta face ca averea lui Mark Zuckerberg, director general la Meta, sa se reduca si ea cu aproximativ 31 de miliarde de dolari, de la 120,6 miliarde de dolari pana…

- Comisia parlamentara insarcinata sa faca lumina asupra atacului Capitoliului de la Washington a anuntat joi ca citeaza patru retele sociale sa depuna marturie in ancheta sa, noteaza AFP. Alphabet (compania mama a YouTube), Meta (cea a Facebook), Reddit si Twitter sunt vizate de aceste citatii.Comisia,…

- BlackBerry a anunțat retragerea suportului tehnic și pentru ultimele smartphone-uri bazate pe BlackBerry 7.1 OS și BlackBerry 10. Incepand din 4 ianuarie, utilizatorii care inca le foloseau raman fara acces la actualizari de securitate, esențiale pentru folosirea in siguranța a conexiunii la internet,…