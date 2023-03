Xi şi Putin vor să forţeze schimbări în lume „cum nu s-au mai văzut în ultima sută de ani” Sansele Vestului de se opune acestui demers depind in buna masura de soarta razboiului din Ucraina si de capacitatea sa de gestiona faliile politice si societale interne. La sfarsitul summitului de la Moscova, inainte ca delegatia chineza sa paraseasca Kremlinul, Xi Jinpinga avut o ultima conversatie cu Vladimir Putin. I-a spus liderului rus ca „se apropie o schimbare, ceva ce nu s-a mai intamplat in ultimii 100 de ani, si vom impune aceasta schimbare in lume impreuna". Adaugand, parinteste, sugerand prin atitudinea sa postura de partener senior, „Te rog sa ai grija, draga prietene". „Acele cateva… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

