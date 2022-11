Imaginea zilei: Ziua Dobrogei prin ochi de copil

In fiecare an, la 14 noiembrie, se sarbatoreste Ziua Dobrogei, marcand, astfel, data la care, in anul 1878, Dobrogea a revenit la teritoriul national.Cu acest prilej s au organizat diverse evenimente la Constanta si numai. Unul dintre acestea este cel organziat de Institutia Prefectului in sala "Remus Opreanu".La… [citeste mai departe]