Xi Jinping l-a avertizat personal pe Vladimir Putin să nu folosească arme nucleare în Ucraina Avertismentul ca Putin sa nu foloseasca armele nucleare in Ucraina a fost facut de președintele chinez Xi Jinping in timpul vizitei de stat pe care acesta a facut-o la Moscova, in luna martie, au declarat oficiali din Occident si din China, potrivit Financial Times (FT), citat de News.ro.Demersul președintelui chinez arata ca Beijingul are ingrijorari cu privire la razboiul Rusiei din Ucraina, chiar daca ofera un sprijin tacit Moscovei, potrivit aceleași surse. Pe de alta parte, descurajarea lui Putin de a folosi o astfel de arma a fost esentiala pentru campania Chinei de reparare a legaturilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

