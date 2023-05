Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și soția Peng Liyuan, au fost joi, in parcul Paradisul Tang din Xi’an, gazdele ceremoniei de primire a președinților din Tadjikistan, Uzbekistan, Kazahstan, Turkmenistan și Kargazstan, și a soțiilor acestora. Liderii de stat ai celor cinci țari participa la Summitul…

- ​Unele țari din Asia Centrala lasa sa se ințeleaga ca nu sunt pregatite sa-și asume riscuri și s-ar putea alatura sancțiunilor occidentale impotriva Rusiei, relateaza TASS , citandu-l pe vicepremierul rus de Externe Mihail Galuzin, scrie Hotnews. Oficialul rus a facut comentariile la a treia conferința…

- Parada militara de Ziua Victoriei a inceput marti, 9 mai, in Piata Rosie din Moscova in prezenta presedintelui rus Vladimir Putin si a mai multor lideri ai republicilor post-sovietice, pe fondul unor masuri stricte de securitate de teama unor acte de sabotaj ucrainean, transmite EFE. UPDATE 10.50 Parada…

- Presedintele rus Vladimir Putin a transmis mesaje de felicitare in ajunul zilei de 9 Mai liderilor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kirgizstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abhazia, Osetia de Sud si „popoarelor” Georgiei si Moldovei, a anuntat luni serviciul de presa al Kremlinului,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este unicul lider din cadrul Comunitații Statelor Independente, pe care liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a refuzat sa o felicite cu „Ziua Victoriei”, sarbatorita la 9 mai, conform deschide.md.„Vladimir Putin a transmis mesaje de felicitare liderilor…

- Presedintele american, Joe Biden, va participa la urmatorul summit al G7 intre 19 si 21 mai la Hiroshima, in Japonia, a anuntat marti Casa Alba, noteaza AFP, citat de Agerpres.Liderul administratiei de la Washington si sefii de stat din G7 vor discuta, printre altele, despre "sprijinul neclintit…

- Premierul japonez Fumio Kishida a vizitat marți (21 martie) orașul ucrainean Bucha, unde se spune ca peste 400 de civili au fost uciși anul trecut de forțele ruse și de atunci a devenit sinonim cu brutalitatea rusa in timpul razboiului. Kushida a depus o coroana de flori in afara unei biserici inainte…

- Liderul de la Kiev urmeaza sa se intalneasca, marți, cu inaltul oficial din Japonia. Așteptata vizita a premierului nipon in Ucraina are loc in timp ce președintele chinez se afla in Rusia. Premierul Japoniei, Fumio Kishida, face, marți, o vizita surpriza in Ucraina, pentru a se intalni cu președintele…