Presedintele chinez Xi Jinping a marcat cu solemnitate vineri implinirea a 70 de ani de la intrarea Chinei in Razboiul din Coreea (1950-1953), ocazie pentru el de a celebra o "victorie" impotriva SUA, dar si de a atrage atentia ca tara sa nu va permite sa ii fie subminate suveranitatea si securitatea, relateaza AFP si Reuters. Conform bilantului stabilit de China, aproape 200.000 de soldati trimisi de Beijing pentru a lupta alaturi de Coreea de Nord au murit in conflictul cu trupele coalitiei internationale, in principal americane, aliate cu Coreea de Sud. Intr-un moment in care relatiile Beijingului…