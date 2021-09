Spaniolul Xavier Pascual Fuertes a semnat, luni, un contract pe trei ani cu Federatia Romana de Handbal, avand ca obiectiv calificarea echipei nationale masculine la Jocurile Olimpice din 2024, potrivit news.ro.

"Este o revenire a lui in aceasta functie, am avut sansa sa-l avem in urma cu trei ani antrenor al echipei nationale, nu am putut sa continuam acel contract din cauza faptului ca Barcelona i-a interzis sa aiba activitati in afara clubului.

Dupa ce a venit la clubul Dinamo am reinnodat aceasta colaborare. Contractul lui va fi pe trei ani, cu orizont Jocurile Olimpice, asa…