WWF își propune să securizeze coridoarele ecologice transfrontaliere, pentru siguranța oamenilor și a animalelor sălbatice WWF Romania a demarat proiectul „Granite deschise pentru fauna salbatica in Carpati/Open borders for wildlife in the Carpathians”, care iși propune identificarea și securizarea rețelei de coridoare ecologice transfrontaliere, dar și implementarea unor masuri concrete de reconstrucție ecologica in zonele respective. Astfel, vor fi imbunatațite habitatele folosite de catre carnivorele mari precum ursul, rasul și lupul. Aceste activitați vin in continuarea proiectului „Granițe deschise pentru urși in Carpații Romaniei și ai Ucrainei” ( www.openbordersforbears.com ), care a trasat prima retea de coridoare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- In legislația actuala din Romania nu exista metodologia necesara pentru identificarea și desemnarea coridoarelor ecologice Baia Mare, 9 decembrie 2019. WWF Romania a demarat proiectul „Granite deschise pentru fauna salbatica in Carpati/Open borders for wildlife in the Carpathians”, care iși propune…

