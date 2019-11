Stiri pe aceeasi tema

- In urma rezultatelor inregistrate saptamana trecuta, Simona Halep a urcat o poziție in clasamentul WTA. Fostul lider mondial a ajuns pe locul cinci, iar Bianca Andreescu a reușit un salt, de pe cinci pe patru.Cum arata noul Top 10 WTA, publicat luni, 21 octombrie: 1. Ashleigh Barty…

- Simona Halep a urcat o poziție în clasamentul WTA, campioana de la Wimbledon aflându-se în aceasta saptamâna pe locul 5 în ierarhia mondiala. Bianca Andreescu se gasește pe 4, cea mai buna performanța de pâna acum a carierei.Cum arata primele zece poziții mondiale:1…

- WTA a dat publicitații clasamentul mondial pe aceasta saptamâna, iar Simona Halep se menține pe locul 6. Sportiva din România este la 2134 de puncte în urma liderului mondial Ashleigh Barty. Nicio schimbare de locuri în TOP 10 mondial. Țara noastra are doua reprezentante în…

- Romanca Simona Halep se mentine pe locul al saselea in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, in timp ce jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu se afla in continuare pe 5. Australian Ashleigh Barty este lider, urmata ca si saptamana…

- Clasamentul WTA a fost actualizat, luni, iar Simona Halep si-a pastrat pozitia a sasea. Top 10 WTA: 1. Ashleigh Barty 6501 puncte 2. Karolina Pliskova 6415 puncte 3. Elina Svitolina 5131 puncte 4. Naomi Osaka 4846 puncte 5. Bianca Andreescu 4835 puncte 6. Simona Halep 4803 puncte 7. Petra Kvitova 4326…

- Japoneza Naomi Osaka se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, romanca Simona Halep ramane pe patru, in timp ce americanca Madison Keys a urcat pe 10. Keys a reusit un salt de opt pozitii dupa titlul cucerit la Cincinnati. Halep…

- Simona Halep se afla și în aceasta saptamâna pe locul 4 în clasamentul WTA, cu 4.743 de puncte acumulate. România mai are doar doua sportive în TOP 100 (Halep și Begu). Lider se menține Naomi Osaka, nipona fiind urmata de Ashleigh Barty și Karolina Pliskova. Jucatoare…

- Naomi Osaka este, începând de luni, noul lider al ierarhiei WTA, nipona devansând-o pe Ashleigh Barty. Simona Halep se menține pe locul 4, cu 5223 de puncte acumulate. Sportive din România în ierarhia WTA de simplu:4 Simona Halep 5223 91 Irina Camelia Begu…