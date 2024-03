Stiri pe aceeasi tema

- Victorie pe linie pentru Simona Halep. Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus suspedarea pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni. Decizia instantei de la Lausanne este definitiva, astfel ca Simona poate reveni chiar de astazi pe teren. Ea a ispașit aproape de doua ori deja perioada de suspendare. Cosmarul…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucatoarea romana de tenis Simona Halep si i-a redus la noua luni... The post Ce victorie! Simona Halep poate reveni de maine pe teren! TAS a redus suspendarea la 9 luni appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni. Decizia este definitiva.Primul turneu la care Simona Halep ar putea participa este Miami Open, care va avea loc intre 19 și 31 martie. Pentru ca nu mai are niciun punct WTA Simona va fi nevoita sa…

- Simona Halep a primit marți vestea cea mare: Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea pentru dopaj de la 4 ani la doar 9 luni și poate reveni imediat pe terenul de tenis.

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv a emis decizia oficiala in cazul Simonei Halep, iar suspendarea sportivei se reduce la doar 9 luni, termen care curge de la data de 7 octombrie 2022. Ca urmare a deciziei TAS, Simona Halep poate reveni in circuitul profesionist de tenis, pentru ca a depașit cu mult cele…

- ITIA, Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis, ar fi cerut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) majorarea pedepsei pentru Simona Halep (32 de ani). Jucatoarea de tenis din Romania a fost suspendata inițial 4 ani, decizie pe care a atacat-o la Tribunalul de la Lausanne.

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA), ar fi cerut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) majorarea pedepsei pentru Simona Halep. Jucatoarea de tenis din Romania a fost suspendata inițial 4 ani, decizie pe care a atacat-o la Tribunalul de la Lausanne.Intre 7 și 9 februarie au…

- ITIA, Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis, ar fi cerut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) majorarea pedepsei pentru Simona Halep (32 de ani). Jucatoarea de tenis din Romania a fost suspendata inițial 4 ani, decizie pe care a atacat-o la Tribunalul de la Lausanne. Intre 7 și 9 februarie…