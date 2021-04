Stiri pe aceeasi tema

- ​Gabriela Talaba, 25 de ani, locul 214 WTA, a fost eliminata în turul I al turneului WTA 500 de la Charleston (SUA), competitie cu premii totale de 565.500 de dolari.Ea a fost învinsa, marti, în primul tur, cu scorul de 7-6(2), 6-4, de Danka Kovinic (Muntenegru, 91 WTA), dupa…

- Gabriela Talaba (219 WTA si cap de serie numarul 13) s-a calificat pentru prima data in cariera pe tabloul principal al unui turneu WTA, la Charleston (SUA-WTA 500), competitie cu premii totale de 565.500 de dolari. Talaba a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe Xinyu Wang (China, 150 WTA și cap…

- În aceasta perioada au loc calificarile pentru tabloul principal al turneului WTA de la Charleston. Competiția americana are loc pe zgura, face parte din categoria 500 și ofera premii în valoare de $565.530. Sâmbata, în calificari a avut loc un meci aparte. Natalia Vikhlyantseva…

- Eugenie Bouchard si Sara Sorribes Tormo se vor confrunta în finala turneului de tenis de la Guadalajara (WTA 250), dotat cu premii totale în valoare de 235.238 de dolari.În semifinale, Bouchard (Canada, 144 WTA, fost loc 5 mondial) a trecut de Elisabetta Cocciaretto (Italia, 134…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de cehoaica Marie Bouzkova, a doua favorita, cu 6-3, 6-2, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Guadalajara (Mexic), dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Buzarnescu (136 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 17 de minute.…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si germanca Anna-Lena Friedsam a fost invinsa de cuplul Aliona Bolsova (Spania)/Danka Kovinic (Muntenegru) cu 6-3, 6-3, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu a turneului WTA de la Guadalajara (Mexic), dotat cu premii…

- In clasament, echipa din judetul Constanta ocupa locul patru, cu 32 de puncte.In al doilea meci al turneului de la Voluntari, echipa feminina de volei CS Medgidia a intalnit astazi CSO Voluntari 2005.Partida a fost una viu disputata si cu rasturnari de scor, victoria apartinandu i formatiei gazda cu…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 7.916 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 1.991 in Italia, 1.799 in Spania, 184 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.115 in Germania,…