- Irina Begu a fost invinsa cu 6-3, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka, astazi, in semifinalele turneului Adelaide International 1 (WTA 500), dotat cu premii totale de 826.837 de dolari americani.Begu (32 ani, 34 WTA) a fost dominata de adversara sa, numarul cinci mondial (24 ani), care s-a impus dupa o…

- Irina Begu (32 de ani, 34 WTA) s-a calificat penultimul act al turneului de la Adelaide, dupa ce a trecut, scor 7-5, 6-4, de Veronika Kudermetova (25 de ani, 9 WTA). Rusoaica a inceput meciul mai bine, cu un joc solid, reușit chiar sa faca și un break in a doilea game al meciului. Veronika Kudermetova…

- Vazut de experți ca un posibil lider al clasamentului ATP, Jannik Sinner nu a impresionat in 2022, iar in sferturile de finala ale turneului de la Adelaide a pierdut in fața lui Sebastian Korda.

- Aventura Soranei Cirstea (32 ani, 45 WTA) la turneul de la Adelaide a luat sfarșit. Astazi, in optimile de finala ale concursului, tenismena din Targoviște a fost invinsa de Ons Jabeur, din Tunisia. In disputa cu a doua jucatoare a lumii, Sorana a cedat in doua seturi, cu scorul de 6-7 (3), 1-6, dupa…

- Naționala de fotbal a Croației a rezistat astazi in fața Braziliei, principala favorita a Cupei Mondiale din Qatar, obținand calificarea in semifinala. Croații s-au impus dupa lovituri de departajare și dupa ce fusesera conduși cu 1-0, la pauza dintre reprizele de prelungiri. Livakovic eroul Croație,…

- Campionatul European de handbal feminin a debutat cu o surpriza. In grupa B, Danemarca a fost invinsa de Slovenia, scor 26-28. Campionatul European de Handbal din 2022 se desfașoara intre 4 și 20 noiembrie, in Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord„Tricolorele” fac parte din grupa C, alaturi de Franța,…

- Anastasia Potapova - Anna Blinkova și Xiyu Wang - Jasmine Paolini sunt semifinalele Transylvania Open 2022, turneul WTA250 care se desfașoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Anhelina Kalinina, principala favorita la startul tabloului principal, a fost eliminata vineri, in sferturi. Meciurile din…

- Karolina Pliskova a fost eliminata in optimile turneului „WTA 500” de la San Diego, fosta finalista de la US Open 2016 și Wimbledon 2021 fiind invinsa de Donna Vekic, jucatoare venita din calificari.