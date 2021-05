Stiri pe aceeasi tema

- Melinda Gates incepuse sa se intalneasca cu avocati specializati in divorturi inca din 2019 in vederea separarii de sotul ei, Bill Gates, a informat duminica The Wall Street Journal, citand surse si documente, relateaza dpa. Cuplul si-a anuntat despartirea saptamana trecuta dupa 27 de ani de casatorie,…

- Compania britanica Oxitec a dat drumul la sute de milioane de țanțari modificați genetic pentru a studia și bloca reproducerea Aedes aegypt. Este specia de țanțar purtatoare a numeroase boli grave precum malaria, febra Zika, febra dengue sau febra galbena. Compania, care este finanțata de Fundația Bill…

- Pentru aproximativ 100.000 de euro pe noapte, Melinda Gates, 56 de ani, fosta soție a fondatorului Microsoft, se rasfața pe o mica insula din Caraibe, unde a inchiriat o reședința de lux pentru ea și cei cei trei copii ai ei, Phoebe (18 ani), Rory (21 de ani) și Jennifer (25 de ani). Potrivit Bild,…

- Bill si Melinda Gates voiau sa anunte divortul in martie, dar nu i-au lasat avocatii, pana la finalizarea intelegerilor. Ea s-a dus pe o insula privata, ca sa se ascunda de presa, potrivit click.ro. Unul dintre cele mai scumpe si mai mediatizate divorturi dn lume! Bill Gates (65 de ani) si Melinda Gates…

- Bill și Melinda Gates au apelat la avocați de renume ca sa-i reprezinte în procedurile de divorț, inclusiv doi dintre cei care au negociat desparțirea lui Jeff Bezos și Mackenzie Scott. Solicitarea de divorț depusa la o instanța superioara de la Seattle spune ca mariajul lor este „rupt…

- Bill si Melinda Gates divorteaza dupa 27 de ani de casnicie, ridicand semne de intrebare cu privire la modul in care acestia isi vor partaja uriasa avere stransa de fondatorul Microsoft, relateaza Business Insider.

- Divortul lui Bill Gates tine prima pagina a presei din toata lumea. Dupa socul inițial provocat de anunțul privind despartirea, au inceput speculatiile legate de motiv și de modul in care cei doi isi vor imparti fabuloasa avere.