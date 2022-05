Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Tesla va incepe vanzarea mult asteptatei camionete electrice Cybertruck in 2023, a anuntat directorul general Elon Musk, la inaugurarea unei "Gigafactory" in Texas, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prima super-mașina electrica dezvoltata integral in Romania. Co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard, vine la București sa o vada Co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard, vine in Romania pentru a participa la lansarea primului concept de supercar electric dezvoltat integral in Romania, anunța un comunicat…

- Izgonita de pe piata smartphone-urilor de Statele Unite, Huawei s-a reprofilat, printre altele, pe automobile electrice, dezvoltate impreuna cu producatorii auto. Sambata, la Shanghai, va fi dezvaluita prima masina care foloseste sistemul de operare Harmony OS, al celor de la Huawei, masina numita…

- Platforma DA condamna agresiunea militara impotriva Ucrainei, si, in contextul ultimelor evenimente tragice Ucraina, cheama toate fortele civice si politice din R. Moldova la solidaritate si unitate pe problemele de securitate nationala.

- Intrebat despre nemultumirile furnizorilor care nu au primit banii cu compensarea si plafonerea preturilor la energie de 4 luni, ministrul Muncii a spus: ”Saptamana trecuta a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul comun al ministrilor de la Energie, Munca si Finante. Incepand de vineri am reprimit…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. In judetul Constanta Ziua Data Localitatea,…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, prezent la Brașov intr-o vizita de lucru la unitațile de industrie de plataa aparare, a dezvaluit, la solicitarea reporterului newsbv.ro, cat a platit ultimele facturi la utilitați. Acesta a precizat ca, pentru casa unde locuiește impreuna cu familia, o casa veche,…

- Invitat marți seara la Tema Zilei, la TVR, ministrul Agriculturii a facut o analogie intre necesitatea intervenției statului pe piața energiei și ideea vehiculata in ultimul timp privind o posibila plafonare a prețului la alimente.