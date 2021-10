wrs revine cu nou single – Tsunami Dupa succesul avut cu „Amore”, track ce a cucerit topurile de specialitate din Turcia, Bulgaria și Romania, wrs revine cu un nou single: „Tsumani”. Piesa prezinta elemente de deep-house specifice stilului ce l-au consacrat pe artist care, alaturi de versurile in limba engleza și spaniola, te duc cu gandul la vibe-ul verii. „Am așteptat cu nerabdare lansarea , ce vine ca o continuare a piesei . M-a surprins atat de placut felul in care oamenii au imbrațișat noul meu sound, iar acum imi doresc ca sa depașeasca așteptarile voastre. In sufletul meu relaxul verii continua și vreau sa va transmit asta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 647 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 1-Bulgaria, 1-Franța, 1-Grecia, 1-Italia, 1-Romania, 1-Spania, 1-Turcia.

- Alte 950 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 765 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 16 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 3-Italia, 3-Turcia, 2-Bulgaria, 2-Rusia, 1-Germania, 1-Grecia, 1- Republica…

- Yuka, una dintre cele mai tinere și talentate artiste semnate Global Records, lanseaza cel de-al doilea single al ei – „Waste Your Love”, o piesa despre dragostea adolescentina. „’Waste your Love’ e mult mai mult decat o piesa. E o intreaga poveste despre cat de greu e sa iei decizii ca adolescent.…

- Alte 850 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 693 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 27 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 6-Romania, 4-Turcia, 3-Bulgaria, 3-Italia, 3-Rusia, 2-Germania, 1-Egipt,…

- Zeci de mii de oameni vor ieși in același timp cu bicicletele in zece țari europene. Acțiunea face parte din proiectul WoW Europe și va avea loc simultan, in data de 11 septembrie, in Romania, Bulgaria, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Republica Macedonia de Nord, Spania, Slovenia și Turcia. Zeci…

- Romania e pe primul loc in Uniunea Europeana la producția de floarea soarelui in acest an, dar importa ulei pentru ca la noi nu mai exista unitați de procesare. Cea mai mare parte din producție se prelucreaza in Ungaria, Bulgaria sau Turcia.

- Dupa ce au fost dați jos din autocamion de catre polițiștii de frontiera, unuia dintre sirieni i s-a facut rau și a leșinat. Polițiștii de frontiera i-au acordat primul ajutor și au chemat o salvare. Barbatul a fost stabilizat de cadrele medicale, informeaza Poliția de Frontiera.„In cursul acestei nopți,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat cinci cetateni din Afganistan și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi intr-un automarfar incarcat cu vopsea. In data de 06.08.2021, la Punctul de Trecere…