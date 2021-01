Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, l-a criticat vehement, luni, pe senatorul republican Tom Cotton, care a afirmat ca nu va sustine eforturile unor colegi din Congres de contestare a validarii rezultatului scrutinului prezidential, câstigat de Joseph Biden, conform publicatiei…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, l-a criticat vehement, luni, pe senatorul republican Tom Cotton, care a afirmat ca nu va sustine eforturile unor colegi din Congres de contestare a validarii rezultatului scrutinului prezidential, castigat de Joseph Biden. "Cum poti valida un scrutin…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, analizeaza cu seriozitate posibilitatea de a candida in scrutinul prezidential din anul 2024, iar, conform unui sondaj de opinie, este favorit sa fie desemnat din nou candidat al Partidului Republican. Conform unor surse citate de cotidianul The…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a ajuns pe primul loc in statul Georgia si se apropie de locul intai si in Pennsylvania, ceea ce i-ar permite sa obtina victoria in scrutinul prezidential. Joe Biden are acum un avans de cel putin 1.500 de voturi, dupa numararea a 99% din buletinele de vot…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…