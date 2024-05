Șeful ELCEN a ieșit, vineri, in fața presei, intr-o conferința. Așa s-a aflat la ce suma imensa a ajuns, la momentul de fața, datoria Termoenergetica la ELCEN. Ce a anunțat, concret, Claudiu Crețu, șeful ELCEN? Datoria Termoenergetica la Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) a ajuns, in prezent, la valoarea de un miliard de lei, dupa ce, la […] The post Șeful ELCEN a ieșit cu cifre: „Datoria Termoenergetica la ELCEN este de un miliard de lei” first appeared on Ziarul National .