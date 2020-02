Stiri pe aceeasi tema

- China deblocheaza 43 mld. dolari, pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu coronavirusul. Epidemia va șterge doua puncte procentuale din cresterea economica a țarii Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari), pentru a ajuta companiile…

- Romanii care au cumparat pachete turistice in China, in zonele afectate de coronavirus, isi pot primi integral banii inapoi. Dupa cum anunta Departamentul pentru Turism din cadrul Ministerului Turismului si Economiei, toti cei care au facut astfel de achizitii au dreptul sa anuleze contractul, inainte…

- Intr-un interviu acordat agentiei de presa Xinhua, Li Lanjuan, seful Laboratorului de stat pentru Diagnosticul si Tratamentul Bolilor Infectioase, a declarat ca au fost izolate doua tulpini de virus necesare pentru dezvoltarea vaccinului. Epidemia de coronavirus, care a izbucnit in orasul…

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Numarul deceselor a ajuns la 54, iar peste 56 de milioane de oameni sunt izolati in mai multe orase chineze. Virusul care a pus omenirea in stare de alerta se raspandeste si in Europa. In Franta sunt inregistrate deja 3 cazuri. In total, 11 tari au anuntat imbolnaviri cu coronavirus. Si in Marea Britanie…

- Aproape 2000 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 56 au murit in China, conform celui mai recent bilant, citat de Reuters și preluata de news.roVezi și: TEORIA conform careia CARNEA DE ȘARPE este sursa coronavirusului ucigaș din China este desființata de specialiști Virusul,…

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti ”se accelereaza” si plaseaza China intr-o ”situatie grava”, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile…

- Avionul va transporta circa 230 de persoane - diplomati de la consulatul SUA, precum si cetateni americani si familiile lor, potrivit ziarului financiar american, care citeaza o persoana la curent cu operatiunea, scrie Agerpres.ro. Washingtonul a primit aprobarea operatiunii din partea…