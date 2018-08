Stiri pe aceeasi tema

- Romanian tennis player Sorana Cirstea qualified for the second round of the US Open, the last Grand Slam tournament of the year, featuring prizes worth 53 million US dollars, by defeating in three sets, 6-3, 3-6, 7-5, American Alison Riske, in Tuesday's match. Cirstea (aged 28, WTA #51) secured…

- Infrangerea neasteptata de la ultimul Grand Slam al anului nu pare sa o fi demoralizat-o pe romanca aflata in fruntea clasamentului mondial. Cel putin asta reiese din mesajul pe care l-a postat, dupa ce a pierdut in primul tur la US Open. “Uneori castigi, uneori inveti” – sta scris, in engleza, pe contul…

- La finalul meciului, Evert a fost invitata la postul american ESPN unde a comentat esecul sportivei din Romania si a tras o concluzie dureroasa pentru Simona. "A fost o infrangere socanta! Eu am ales-o pe Simona drept castigatoarea turneului, dar, sincer, m-am facut de ras! Ma uit la Simona, la Wozniacki,…

- Mihaela Buzarnescu, locul 28 WTA si cap de serie numarul 29, s-a calificat in turul trei la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, scrie news.ro. Din pacate, Sorana Cirstea a fost eliminata deși a inceput in forța meciul cu...

- Sorana Cirstea a anuntat ca de saptamana trecuta este antrenata de fosta jucatoare de tenis Kim Clijsters, castigatoare a patru turnee de Grand Slam si fosta ocupanta a locului I WTA. "Dupa Roland Garros am incheiat colaborarea de trei ani de zile cu domnul Marius Comanescu, am incheiat-o chiar foarte…

- Gigi Becali a urmarit cu sufletul la gura finala Simonei Halep de la Roland Garros si a recunoscut ca a avut emotii mari pentru actualul lider mondial WTA. Impulsionat de performanta romancei, finantatorul FCSB a facut o promisiune incredibila: "Acum voi spune, iar voi o sa credeti ca sunt nebun,…

- Simona Halep are in acest moment premii brute in valoare totala de 23,494 milioane de dolari castigate din tenis, cu care ocupa locul 11 in clasamentul "all-time". Ea si-a asigurat, prin accederea in ultimul act la Porte D'Auteuil, un premiu de 1,12 milioane de euro, aproximativ 1,3 milioane de dolari.…

- Comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu nu s-a putut abține și a plâns dupa calificarea Simonei Halep în finala de la Roland Garros. ”Trebuie sa va marturisesc ca am lacrimi în ochi... deci...indiferent ce se mai întâmpla pe…