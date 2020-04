WOW Transformare șocantă a lui Mihai Voduț! Fostul atacant de la Viitorul este de nerecunoscut Mihai Voduț (25 de ani), suspendat doi ani dupa ce a fost prins ca pariaza, s-a ingrașat și pare sa fi abandonat ideea de a mai juca fotbal. In decembrie 2019, Mihai Voduț a primit una dintre cele mai drastice suspendari din fotbalul romanesc. Intrucat a fost prins ca a pariat, lucru interzis categoric de regulament, atacantului Chindiei i s-a interzis „orice activitate legata de fotbal in urmatorii doi ani"! El a fost și amendat cu suma de 300.000 de lei. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

