BILANȚ… Peste 50.000 de copiii, parinți și profesori au beneficiat de programe de educație, protecție și participare in ultimii 13 ani in comunitațile rurale din Vaslui. Fundația World Vision Romania a implementat in acest timp 35 de proiecte majore care au dus la scaderea abandonului școlar și la imbunatațirea performanțelor școlare, la o relație mai […]