- Octavian Bellu si Mariana Bitang, care au ajutat echipa Romaniei de gimnastica sa castige cinci titluri mondiale si doua olimpice, au fost declarati "Cei mai de succes antrenori din lume - Duo" de catre Academia Recordurilor Mondiale (World Record Academy)."La 12 ani de la recunoasterea oferita…

