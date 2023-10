Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air le-a platit pasagerilor compensatii de 100 de milioane de euro pentru zborurile anulate vara aceasta, din care 20% catre pasagerii romani, a declarat marti Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, intr-o intalnire cu presa la Bucuresti. De asemenea, compania a anuntat o noua extindere…

- Jozsef Varadi, co-fondator și CEO al Wizz Air , a vorbit astazi la o conferința de presa in București despre performanțele companiei in ceea ce privește zborurile anulate și creșterea semnificativa a traficului in Romania, scuzandu-se ca și alte companii au aceleași practici. In cadrul evenimentului,…

- Wizz Air va anula unele zboruri, incepand din luna septembrie, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, au anuntat miercuri reprezentantii companiei aeriene. „Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt…

- Wizz Air anunta ca anuleaza mai multe zboruri din toata reteaua sa, inclusiv din Romania, incepand cu luna septembrie. Reprezentantii companiei nu precizeaza cate curse vor fi afectate, care sunt rutele si nici pana cand va dura masura. Compania low-cost arata ca masura este luata ca urmare a verificarilor…

- ”Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in cadrul retelei sale, rezultand in anularea unor zboruri, incepand din luna septembrie. Compania aeriana confirma ca nicio ruta din Romania nu a fost suspendata…

- Wizzair a explicat motivul pentru care sunt anulate numeroase zboruri dar și ce trebuie sa faca pasagerii pentru a-și recupera banii. Wizz Air a intampinat, in ultimele luni, numeroase probleme cu privire la zborurile din Romania, printre care intarzieri mari, curse anulate sau chiar vanzarea mai multor…

- Intr-o noua situație tensionata, un alt zbor operat de compania aeriana Wizz Air a fost anulat, creand frustrari in randul calatorilor, in special ca s-a intamplat chiar in ziua in care Romania a reclamat compania la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației. Sambata, Romania a luat decizia…

- Romania a reclamat WizzAir la UE dupa ce compania aeriana a anulat noua curse intr-o singura zi. Operatorul poate ramane fara licenta Romania a reclamat Wizz Air la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei, dupa ce compania aeriana a anulat noua curse intr-o singura zi din motive tehnice.…