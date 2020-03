Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air a anunțat marți ca, incepand cu data de 25 martie 2020, ora locala 00.00, va suspenda toate operațiunile de la bazele din Timișoara, Craiova și Sibiu pana la 1 mai.Masurile sunt luate ca urmare a restricțiilor din partea autoritaților romane cu privire la circulația cetațenilor straini…

- Toate magazinele Leroy Merlin din Romania se inchid, incepand de luni, pentru o perioada in conditiile pandemiei de coronavirus. "Pentru Leroy Merlin siguranta si sanatatea tuturor reprezinta intotdeauna o prioritate majora. In acest context, am decis sa inchidem temporar toate magazinele,…

- Loredana Groza susține ca statul in casa reprezinta cea mai buna metoda de a preveni coronavirusul și de a ne vindeca. ”Vreau sa le transmit tuturor romanilor sa stea acasa pentru ca asta este cea mai buna metoda de a preveni și de a ne vindeca. Cred ca ce ne vindeca și ce ne ține, ne protejeaza…

- WizzAir a anunțat, marti, ca iși suspenda cursele pe toate rutele catre Tel Aviv și Eilat incepand cu data de 12 martie. Masura luata de compania aviatica vine ca urmare a deciziei autoritaților israeliene de a introduce carantina de 14 zile pentru toți pasagerii care sosesc in „Tara Sfanta”, in cadrul…

- Zborurile din Romania catre cele doua aeroporturi vor fi suspendate pana pe 3 aprilie.Wizz Air anunța ca persoanele care au bilete pentru zborurile București – Bergamo, București – Treviso, Cluj – Bergamo, Cluj – Treviso, Timișoara – Bergamo, Timișoara – Treviso, Suceava – Bergamo, Iași – Treviso, Iași…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…

- Operatorul aerian Wizz Air anunta reducerea numarului de zboruri efectuate din Romania catre destinatiile din Italia pe fondul epidemiei cu coronavirus. Potrivit companiei, masura va fi valabila in perioada 11 martie - 2 aprilie 2020, cand capacitatea de zbor spre Italia va fi redusa cu 60%.…

- Tot mai mulți romani aleg Turcia ca destinație turistica, Romania ocupand locul 14 mondial cu 763.320 de turiști romani care au vizitat aceasta țara in 2019, cu 113% mai mulți fața de anul 2016, potrivit unui raport al Ministerului Culturii și Turismului din Turcia. Mai mult decat atat, peste 51 de…