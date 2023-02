Cinci rute spre Italia și Spania vor fi suspendate pana in octombrie și chiar noiembrie de compania aeriana maghiara Wizz Air. Cursele decolau de pe aeroporturile din București, Cluj Napoca, Iași și Sibiu, anunța Boardingpass. Prima ruta suspendata abia fusese inaugurata pe 3 ianuarie 2023. București – Ancona va fi suspendata in perioada 22 martie – […] The post Wizz Air suspenda cinci curse spre Italia și Spania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .