Wizz Air a fost notificata de autoritatile sanitare romanesti ca pe zborul companiei de la Bergamo la Timisoara din 20 februarie a calatorit un pasager diagnosticat ulterior cu coronavirus, au declarat, vineri, reprezentantii companiei. "Wizz Air isi urmeaza protocoalele bine stabilite si este in contact cu autoritatile relevante si monitorizeaza indeaproape evolutia situatiei in conformitate cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Echipele de asistenta de la sol au recomandari si proceduri clare in vigoare, asa cum sunt prescrise de autoritatile medicale, pentru tratarea acestor cazuri.…