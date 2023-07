Stiri pe aceeasi tema

- Cei care aleg litoralul romanesc ca destinație de vacanța in aceasta perioada nu au mereu parte de experiențe pozitive. A pațit-o o romanca, intr-un hotel la Eforie Nord. In condițiile in care a platit nu mai puțin de 650 de lei pe noapte, a fost șocata de camera din unitatea de cazare cotata la patru…

- O cursa Wizz Air de romani care trebuia sa ajunga in Alghero, Sardinia, a aterizat de urgența pe aeroportul din capitala Italiei, pasagerii fiind abandonați fara vreo explicație. PlaytechȘtiri are marturia unui roman din avionul care a aterizat de urgența in Roma. Ce au primit pasagerii umiliți de catre…

- Alina Gorghiu spune ca a fost asigurata de procurorul șef DIICOT ca, in scurt timp, vom vedea soluția in cazul batranilor maltratați la centrele din Ilfov. „Sunt femeie, mama, ministru al Justiției! Nu e calitate in care sa nu ma revolt ca toți acei batrani din centrele care azi fac obiectul unei anchete…

- Compania aeriana Wizz Air a scurtat la jumatate intervalul de timp in care pasagerii care nu cumpara locurile atunci cand achiziționeaza biletele pot face check-in online gratuit. Pana acum, acești pasageri puteau face check-in online cu 48 de ore inainte de zbor, insa incepand din 12 iunie perioada…

- Imagini incendiare la Insula Iubirii 2023. Reality-show-ul a inceput in forța la Antena 1. Cele cinci cupluri care au decis sa iși supuna relația romantica testului suprem au fost surprinse in ipostaze surprinzatoare pentru telespectatori. Ce s-a intamplat in prima noapte la hotel. Imagini incendiare…

- Au crescut prețurile la cazare pe litoralul romanesc, dupa ce programul „Litoralul pentru toți” s-a incheiat. Tarifele pentru o noapte de cazare au fost deja majorate cu 30%. Programul „Litoralul pentru toți”, destinat romanilor cu venituri mai mici, s-a terminat. Incepand de luni, administratorii de…

- In urma cu doar cateva ore, Razvan Fodor a condus-o pe Irina Fodor la aeroport, pentru ca frumoasa lui soție pleaca sa prezinte America Express. Iata cum se simte actorul dupa plecarea soției lui in competiție, dar și ce sfaturi a primit de la aceasta inainte de a se urca in avion!

- Un pieton a fost accidentat mortal, azi noapte pe DN 64, in localitatea Prundeni, județul Valcea. Azi-noapte, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu decesul unei persoane. Un barbat de 55 de ani, din Ramnicu Valcea, in timp ce conducea o autoutilitara a…