- Compania aeriana Wizz Air anunța ca s-au depistat probleme la motoarele GTF ale mai multor aeronave și din acest motiv vor fi anulate mai multe zboruri. Clienții vor primi fie o un program alternativ de zbor, fie rambursarea a 120% din tariful inițial achitat in credit de companie pentru rezervari viitoare.„Wizz…

