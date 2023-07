Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a declarat ca si-a indeplinit un vis dupa ce a castigat duminica turneul de la Wimbledon, chiar in fata unuia dintre idolii sai, sarbul Novak Djokovic, relateaza News.ro.„Este un vis devenit realitate pentru mine! Este grozav sa castig, dar chiar daca as fi pierdut,…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Mare Slem pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4, relateaza Agerpres.

- Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovic, in cinci seturi, cu 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Finala care i-a opus pe cei mai buni jucatori ai lumii in momentul de fata a fost una disputata, Alcaraz…

- Novak Djokovic, din nou in finala Wimbledon! Sarbul a trecut de italianul Jannik Sinner in trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). Novak Djokovic, in varsta de 36 de ani, numarul 2 mondial, poate egala recordul absolut de trofee de Mare Slem, detinut de australianca Margaret Court (24), noteaza Agerpres.…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 2 ATP, a castigat singurul sau meci disputat pe iarba inainte de Wimbledon, joi, 6-3, 3-6, 10-7 cu americanul Frances Tiafoe, in cadrul turneului demonstrativ de la Hurlingham, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Djokovic, 36 ani, campionul en titre de la…

- Novak Djokovic a devenit primul om din istorie care a caștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, dupa ce l-a invins pe Casper Ruud in finala de la Roland Garros. Jucatorul de tenis l-a și-a invins adversatul cu 7-6(1) 6-3 7-5, pentru a conduce cursa masculina pentru titlul de Grand Slam pentru…

