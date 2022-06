Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Mouratoglou a recunoscut motivul pentru care o antreneaza pe Simona Halep. Celebrul tehnician francez a inceput colaborarea cu jucatoarea din Romania in 7 aprilie, intr-o mișcare ce a surprins lumea tenisului. Dupa un deceniu in care a condus-o pe Serena Williams catre 10 titluri de Grand Slam,…

- Simona Halep și Sorana Cirstea sunt vazute cu șanse mari pentru un parcurs bun la al doilea turneu de Grand Slam al anului 2022, Roland Garros (Paris, Franța). Simona Halep și Sorana Cirstea sunt poziționate foarte bine la tragerea la sorți pentru primele tururi la turneul de Mare Șlem de […] Articolul…

- Ocupanta a locului 24 in ierarhia WTA, Sorana Cirstea a anunțat turneele la care va participa in sezonul de zgura. Sportiva noastra iși va face debutul la Istanbul (WTA 250), acolo unde este campioana en-titre. WTA Istanbul – Competiție de categorie WTA 250 care va avea loc in perioada 18-24 aprilie…

- Roland Garros 2022 va avea loc in perioada 22 mai - 5 iunie, iar organizatorii au afișat lista capilor de serie. Printre favorite se afla și doua jucatoare din Romania: Simona Halep și Sorana Cirstea.

- Astazi a fost ziua Simonei Halep! Aceasta a caștigat in mod categoric super-duelul cu Sorana Cirstea, din optimile de finala de la Indian Wells, scor 6-1, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora și 23 de minute de joc. Dubla campioana de Grand Slam a obținut, astfel, calificarea in sferturi, unde…

- Simona Halep a inspirat respect, dar și teama printre jucatoarele din Romania. Fostul lider WTA are o serie impresionanta de victorii impotriva compatrioatelor, ultima infrangere venind tocmai in august 2010.

- Pe terenul principal de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff (locul 17 WTA), chiar in ziua in care adolescenta americana va implini 18 ani. Halep si Gauff s-au mai intalnit o singura data, in 2019, in optimi la Wimbledon, cand romanca s-a impus, scor 6-3, 6-3. Partida este prima…

- Sorana Cirstea a reușit o victorie convingatoare, vineri seara, in turul secund al turneului de la Indian Wells, trecand relativ lejer de Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 7-5! Cirstea este la un meci distanța de o intalnire cu Simona Halep (Romania, 26 WTA), posibila adversara din optimile de finala. Sorana…