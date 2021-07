William și Harry au apărut împreună în public pentru a o comemora pe prințesa Diana. Cum a decurs evenimentul Prinții William și Harry au dezvelit o statuie a prințesei Diana. Conform presei straine, in urma interviului pe care Harry l-a acordat pentru Oprah, acesta s-ar fi certat cu fratele sau, William. Prinții Harry și William s-au intalnit joi și au venit impreuna pentru a inaugura o statuie a mamei lor, Diana, in ziua in care prințesa de Wales ar fi implinit 60 de ani. A fost prima data cand ducii de Cambridge și Sussex s-au intalnit și au aparut in public de la funeraliile prințului Philip. Cei doi frați au fost fotografiați vorbind, gesticuland și razand cu oaspeții prezenți la evenimentul dedicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

