- Will Smith l-a agresat pe comediantul Chris Rock in timpul galei Oscar 2022, pentru a apara onoarea soției sale. Cu mulți ani in urma, actorul a lovit peste fața un jurnalist ucrainean, de data aceasta pentru a-și proteja propria onoare.

