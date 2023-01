Will Armex te va face să Move And Dance

Will Armex lanseaza o noua provocare cu noul sau cantec. “Move and Dance” este despre a aduce lumina chiar și in cele mai intunecate situații. Piesa reprezinta o colaborare intre artist și fiica sa de 5 ani. Duoul este sigur ca piesa va pune un zambet pe fața ta și te va face sa vrei sa iți prezinți cele mai bune mișcari de dans. Muzica și versurile au fost create de Will Armex insuși, cu puțin ajutor din partea fiicei sale. ,,In prezent, oamenii din Ucraina trec printr-o perioada foarte dificila din cauza razboiului. Și pentru mine, ca artist, a devenit foarte dificil sa fac muzica, pentru ca…