- Noile reglementari privind accesul pacientilor la tratamente in strainatate, decontate de Ministerul Sanatatii au intrat in vigoare. Prin publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 81/2018 care modifica Ordinul 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament…

- Guvernul Romaniei a aprobat, vineri,la propunerea Ministerului Sanatații, Memorandumul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de director executiv al Agenției Naționale de Transplant, in prezent la conducerea instituției fiind interimar, profesor doctor Radu Deac. Ocuparea postului…

- Cateva zeci de persoane, din partea Ordinului biochimistilor, biologilor si chimistilor in sistemul sanitar din Romania (OBBCSSR), au pichetat, vineri, sediul Ministerului Sanatatii, acestia fiind nemultumiti fata de modificarea coeficientilor de salarizare si a celor de...

- Aproximativ 40 de persoane, din partea Ordinului biochimistilor, biologilor si chimistilor in sistemul sanitar din Romania (OBBCSSR), picheteaza astazi sediul Ministerului Sanatatii si Ministerul Muncii, protestand fata de modificarea coeficientilor de salarizare si a celor de ierarhizare. Protestatarii…

- Ministerul Sanatatii a aprobat solicitarile privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, in baza Ordonantei Guvernului nr. 28/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr.119/2003 si a Ordinului ministrului Sanatatii nr. 50/2004.

- Ministerul Sanatatii a anuntat, luni, ca o parte dintre dozele de imunoglobulina nu a ajuns in spitale din cauza preturilor de achiztie, care nu se incadreaza in prevederile legale, urmand ca fiolele sa fie livrate in 24 de ore de la finalizarea procedurilor. "Pana in acest moment, o parte…