Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de mesagerie Whatsapp a lucrat la o schimbare care le va permite utilizatorilor sa-si editeze mesajele text deja trimise.Se pare ca va fi disponibila doar timp de 15 minute dupa ce a fost trimis un text. Cu toate acestea, detalii despre momentul in care va fi implementat nu au fost inca facute…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atentioneaza ca au revenit atacurile cu link-uri malitioase care se propaga prin intermediul mesajelor pe retelele social media. ‘Vorbim despre o campanie de transmitere a unor astfel de mesaje-capcana cu textul ‘seamana cu tine’, ‘apari in acest video’…

- Avand in vedere condițiile meteo și prognoza pentru urmatoarele zile, Primaria Șomcuta Mare solicita conducatorilor auto sa nu parcheze autovehiculele pe marginea carosabilului pentru a permite intervenția utilajelor de deszapezire pe strazile din Șomcuta Mare și localitațile aparținatoare. La nivelul…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, la Bucuresti, ca reusitele din 1859 reprezinta o lectie veritabila de responsabilitate pentru noi toti, cei care continuam sa cladim Romania europeana, moderna si democratica, indiferent unde ne aflam. De la Focsani, premierul Nicolae Ciuca a reiterat ca numai…

- Avertisment pentru toti utilizatorii WhatsApp! Din ce in ce mai mulți utilizatori ai celebrei aplicații WhatsApp, din rațiuni pur economice, luau calea unei alte aplicații de același tip. Cu toate ca are aceleași caracteristici, spun dezvoltatorii, aplicația in cauza nu ar avea costuri ascunse, fiind…

- Trei indivizi din Chișinau sunt banuiți ca au șantajat și amenințat o femeie cu moartea, dar și cu uciderea fiicei sale. In plus, au cerut de la ea doua milioane de euro, o presupusa datorie a soțului decedat. Doi dintre banuiți au fost reținuți recent de oamenii legii, iar al treilea coopereaza și…

- Anul acesta reprezinta un final de epoca pentru Dodge. Asta pentru ca modelele Challenger și Charger, așa cum le știm noi, vor inceta sa mai fie produse in acest an, alaturi de faimosul motor HEMI V8. Cele doua modele vor primi, in schimb, succesori cu propulsie electrica. Primul muscle car cu zero…

- WhatsApp a lansat o noua actualizare majora pentru a le permite oamenilor sa converseze chiar si pe fondul intreruperii internetului.WhatsApp a anunțat ca a lansat aceasta functie ca raspuns la o serie de inchideri de retele la nivel mondial, inclusiv in Iran. Aceste blocari "neaga drepturile…