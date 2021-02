Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp a inceput sa aduca in vederea utilizatorilor, cu ajutorul status-urilor, angajamentul sau fața de confidențialitatea noastra. Aceste mesaje de atenționare au inceput sa apara sambata in SUA și Marea Britanie, iar unii utilizatori au raportat ca in India apar de ceva vreme. „Au existat multe…

- WhatsApp a amanat o actualizare a politicii de confidențialitate care a cauzat confuzie și reacții ale utilizatorilor, din cauza temerilor ca Facebook, proprietarul aplicației de mesagerie, va primi mai multe date personale, anunța CNBC. „Au existat multe dezinformari care ne ingrijoreaza și vrem sa…

- Numarul de WhatsApp era folosit pentru primirea sesizarilor de la cetațeni. De la 1 februarie 2021, numarul de WhatsaApp al Poliției Locale nu mai este valabil, a transmis Poliția Locala Constanța. „In urma verificarilor efectuate cu privire la respectarea cerințelor Regulamentului general privind protecția…

- Platforma de mesagerie privata WhatsApp pierde din ce in ce mai mulți clienți, dupa anunțul ca din februarie va schimba condițiile de folosire a datelor personale ale utilizatorilor, care a produs un exod spre concurentele Signal și Telegram. Avocata Ana-Maria Udriște explica in emisiunea Adriana Nedelea…

- V-am mai spus zilele trecute faptul ca Whatsapp se confrunta cu un „exod” al utilizarilor, dupa ce aplicația voia sa imparta unele date ale utilizatorilor, cu platforma „mama”, Facebook. Compania spune acum ca lucrurile au fost ințelese greșit, și ca amana pentru trei luni aplicarea noilor politici…

- Sindicatul Europol a publicat, vineri seara, pe pagina de Facebook mesajaele transmise de un șef de poliție din Timiș subalternilor sai. Acesta iși jignește angajații și ii amenința; „sunt tratați ca deținuții politic din vremea regimului comunist”, transmite Europol. Cei de la Europol au formulat o…

- Numarul noilor utilizatori care instaleaza aplicatia gratuita de mesagerie instantanee Signal in fiecare zi este pe cale sa depaseasca pragul de 1 milion, apropiindu-se foarte mult de nivelurile inregistrate de mult mai marele sau rival WhatsApp, in urma publicarii unui update al acestui serviciu de…

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp, deținut de Facebook, a anunțat marți ca a introdus o noua funcție, ”coș de cumparaturi”, care permite utilizatorilor sa iși procure mare parte din achizițiile de zi cu zi prin intermediul aplicației. Oamenii pot rasfoi un catalog, pot selecționa mai multe produse…