WhatsApp și Facebook au revenit la ora 1 noaptea în România după peste șase ore de cădere Ora 00.57 Facebook și Instagram au putut fi accesate in Romania incepand de la miezul nopții. Whatsapp inca nu funcționa. Nu se putea posta insa de pe toate conturile FB. Ora 00.15 BBC noteaza ca astfel de caderi de o asemenea anvergura și pentru o perioada atat de lunga sunt rare. Criza din 2019 a lasat Facebook și celelalte aplicații ale sale aproape inaccesibile la nivel mondial pentru mai bine de 14 ore. Ora 00.05 Mai multe alte companii de tehnologie, inclusiv Reddit și Twitter, au ironizat situația gigantului tehnologic, provocand raspunsuri din partea aplicațiilor afectate. Ora 23.44: Un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a picat luni seara, iar utilizatori din intreaga lume raporteaza ca serviciul nu functioneaza. Probleme sunt si cu WhatsApp si Instagram. Utilizatori din intreaga lume raporteaza pe site-ul downdetector probleme cu Facebook-ul. Se pare ca mai multi utilizatori au probleme si cu WhatsApp si…

- Facebook a picat luni seara, iar utilizatori din intreaga lume raporteaza ca serviciul nu functioneaza. Probleme sunt si cu WhatsApp si Instagram. Utilizatori din intreaga lume raporteaza pe site-ul downdetector probleme cu Facebook-ul. Se pare ca mai multi utilizatori au probleme si cu WhatsApp si…

- Profitul inaintea oamenilor. Acesta este procesul intentat impotriva Facebook de denuntatorul Frances Haugen, care va fi audiat marti la Congres, provocand cea mai grava criza din istoria retelei sociale care a cunoscut mai multe socuri in ultimii ani, potrivit hotnews Acest inginer informatician si…

- Facebook a anunțat pe Twitter ca exista probleme cu accesarea aplicațiilor și produselor sale. „Lucram pentru ca lucrurile sa revina la normal cat mai repede posibil și ne cerem scuze pentru orice inconvenient”, este mesajul Facebook. Facebook, WhatsApp și Instagram sunt toate deținute de compania fondata…

- Un fost avertizor de integritate din cadrul Facebook, responsabil de mai multe dezvaluiri incendiare cu privire la compania lui Mark Zuckerberg, și-a dezvaluit identitatea și noi informații într-un interviu, relateaza BBC.Frances Haugen, în vârsta de 37 de ani, a dezvaluit…

- Denuntatorul din spatele mai multor dezvaluiri recente a aparut la televiziune si a adus o serie intreaga de acuze grave, dar nu noi, companiei conduse de Mark Zuckerberg.Duminica seara, in cadrul emisiunii 60 minutes de la CBC News, a aparut denuntatorul, pana acum secret, care a furnizat…

- Pompierii au infașurat baza celui mai mare copac din lume intr-o patura rezistenta la foc, in incercarea de a salva arborele gigant de sequoia situat in Padurea Giganta a Parcului Național Sequoia de incendiile masive care au lovit Sierra Nevada, California, relateaza The Guardian. Pe langa acest arbore,…

- O femeie din California s-a luptat cu o puma care ii atacase fiul de 5 ani. Ea este „adevaratul erou”, spun polițiștii care au fost chemați la fața locului, citați de The Guardian. Animalul a fost ucis deoarece era agresiv, mai spun ei.