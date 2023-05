WhatsApp riscă o amendă în Rusia pentru că nu ar fi şters conţinut interzis Desi compania-mama a WhatsApp, Meta Platforms, a fost interzisa anul trecut in Rusia, ca fiind o organizatie ”extremista”, aplicatia de mesagerie , care este foarte populara in Rusia, nu a fost anterior amenintata cu proceduri legale pentru ca nu a eliminat informatiile interzise. Articolul RIA nu a precizat ce informatii nu ar fi sters WhatsApp. Dosarul administrativ a fost depus de autoritatea de reglementare a comunicatiilor Roskomnadzor. La inceputul campaniei sale militare din Ucraina, Rusia a introdus noi legi dure de cenzura militara, in temeiul carora companiile de tehnologie, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

