WhatsApp poate transfera discuţiile de pe Android pe iPhone WhatsApp anunta optiunea portarii chat-urilor de pe smartphone-urile cu Android pe iPhone, asta dupa ce a lansat anul trecut varianta inversa. Lansata in stadiu beta, noua optiune le permite utilizatorilor sa transfere conversatiile de pe un smartphone cu Android pe un iPhone, in momentul schimbarii telefonului. In acest scop, WhatsApp foloseste instrumentul Move to iOS, dezvoltat de Apple pentru migrarea de la Android la iPhone, care permite copierea contactelor, intalnirilor, a SMS-urilor etc. Migrarea conversatiilor WhatsApp se poate face doar in momentul configurarii initiale a unui iPhone… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

