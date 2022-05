WhatsApp ar putea să nu mai funcţioneze pe aproximativ 50 de modele vechi de telefoane. Ce trebuie făcut WhatsApp ar putea sa nu mai functioneze pe aproximativ 50 de modele vechi de telefoane. Ce trebuie facut Doua miliarde de utilizatori de telefoane mobile nu vor mai putea folosi WhatsApp de marți. Odata cu o noua actualizare, aplicația va fi incompatibila cu mai multe versiuni mai vechi de Android și iOS, pe aproximativ 50 de modele de vechi de telefoane. WhatsApp selecteaza acum tipurile de smartphone-uri pe care sa le foloseasca. Din […] Citește WhatsApp ar putea sa nu mai functioneze pe aproximativ 50 de modele vechi de telefoane. Ce trebuie facut in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

- Doua miliarde de utilizatori de telefoane mobile nu vor mai putea folosi WhatsApp de marți. Odata cu o noua actualizare, aplicația va fi incompatibila cu mai multe versiuni mai vechi de Android și iOS. WhatsApp selecteaza acum tipurile de smartphone-uri pe care sa le foloseasca. Din 1 noiembrie,…

- Unii utilizatori pot ramane fara mesageria WhatsApp marti, in cazul in care nu-si actualizeaza sistemul de operare al telefoanelor mobile - Android sau iOs. Aproximativ 50 de modele de telefoane de generatii mai vechi sunt vizate, si anume iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Lеnоvо А820, ZTE V956, Нuаwеі Аѕсеnd…

- Aproximativ 50 de modele de telefoane de generatii mai vechi sunt vizate, si anume iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Lеnоvо А820, ZTE V956, Нuаwеі Аѕсеnd D2, Аѕсеnd G740, Ascend Mate, Fаеа F1, Аrсhоѕ 53 Рlаtіnum, НТС Dеѕіrе 500, Samѕung Gаlахy Тrеnd Lіtе, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2,…

