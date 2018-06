Untul va fi un lux, avertizeaza Patronatele

Patronatele avertizeaza ca pretul untului va creste semnificativ in urmatoarele luni, scumpirea resimtitndu-se in special in a doua parte a anului. Scumpirea vine pe fondul inflatiei care continua sa creasca. Ca idee, Romania a inregistrat o rata anuala a inflatiei de 4,6% in luna mai, cea mai mare din Uniunea Europeana… [citeste mai departe]