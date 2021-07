Diplomata americana Wendy Sherman, numarul doi al Departamentului de Stat al SUA, a fost ''foarte ferma'' luni, cu prilejul primelor discutii in China pe teme precum drepturile omului, intarirea controlului Beijingului asupra Hong Kong sau atacurile informatice, relateaza AFP, citand o sursa americana. Wendy Sherman este cea mai inalta responsabila americana care se deplaseaza in China de la venirea la putere a administratiei Biden, la inceputul anului. In contextul in care Beijingul a acuzat Washingtonul ca este responsabil de "impasul" in care se afla relatia sino-americana,…